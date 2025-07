Stephen Colbert bezeichnete US-Präsident Donald Trump in einem Monolog in „The Late Show“ scherzhaft als „ein fester Bestandteil der Popkultur“. Er verspottete einen Vorschlag der Republikaner, das John F. Kennedy Center for the Performing Arts nach Trump umzubenennen, und bezeichnete ihn scherzhaft als „Förderer der Künste“. Colbert bezog sich auf Trumps Auftritt in „South Park“ und sagte: „Er war letzte Woche großartig. So frei und offen mit seinem Körper.“ In der Folge verspotteten die Macher der Serie Trumps „winzig kleine“ Männlichkeit und zeigten ihn im Bett mit Satan, womit sie die lange Tradition der politischen Satire von „South Park“ fortsetzten. Colbert sagte dann: „Diejenigen, die die Vergangenheit vergessen, benennen Dinge nach Donald Trump“ und schlug scherzhaft vor, alles nach ihm umzubenennen. Er schlug vor, das Washington Monument „My Big Pointy P***s“ zu nennen und den Grand Canyon in „Donald's Gaping Hole“ umzubenennen. Dies folgt auf einen Änderungsvorschlag, das Opernhaus des Kennedy Centers in „First Lady Melania Trump Opera House“ umzubenennen. Colberts Sticheleien kamen, nachdem CBS plötzlich bekannt gegeben hatte, dass „The Late Show“ 2026 eingestellt wird, was zu einer breiten Gegenreaktion führte. Der Zeitpunkt der Absetzung erregte Aufmerksamkeit, da Colbert häufig Präsident Trump kritisiert und Paramount gerade einen Rechtsstreit mit seiner Regierung beigelegt hat.