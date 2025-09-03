Stephen Colbert ist für die letzte Staffel von „The Late Show“ zurückgekehrt und ging auf die Gerüchte in den sozialen Medien ein, in denen spekuliert wurde, dass Präsident Donald Trump verstorben sei. „Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass die größte Geschichte dieses Wochenendes die wilden Gerüchte in den sozialen Medien waren, in denen spekuliert wurde, ob Donald Trump verstorben sei“, sagte Colbert. Er erklärte, dass die Gerüchte aufkamen, weil Trump mehrere Tage lang keine öffentlichen Termine hatte – das einzige „Lebenszeichen“ sei Musik gewesen, die im Garten des Weißen Hauses gespielt wurde. Colbert zeigte dem Publikum ein Video, in dem JD Vance Trumps Gesundheit verteidigte. In dem Video sagte Vance, Trump sei „der Letzte, der schlafen geht, und er ist der Letzte, der nachts noch telefoniert“. „Oder er betreibt eine Telefonsex-Hotline“, scherzte Colbert und ahmte den Präsidenten nach, der mit Trumps Stimme über „Kompressionsstrümpfe für meine geschwollenen Knöchel“ sprach. Colbert stellte auch ein mysteriöses Video infrage, das schwere Taschen zeigt, die aus Fenstern des Weißen Hauses geworfen werden. Offizielle bezeichneten dies als „normale Wartungsarbeiten, während der Präsident nicht da war“. Trump behauptete später, das Video sei durch KI (künstliche Intelligenz) entstanden – worauf Colbert antwortete: „Du hast gerade der KI die Schuld gegeben! Das heißt, es ist wirklich etwas Schlimmes passiert!“ Präsident Trump sagte gegenüber Fox News, er habe von den Todesgerüchten nichts mitbekommen. Eine Quelle sagte jedoch dem Magazin Rolling Stone, der Präsident „bekommt alles mit“.