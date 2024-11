Der Schauspieler Chris Pratt hat nach den Wahlergebnissen erklärt, warum er sich nicht seinen Marvel-Co-Stars angeschlossen und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterstützt hat. Viele Fans kritisierten Pratts neutrale Haltung zu den Wahlen, da er zuvor sagte, er „stehe auf keiner der beiden Seiten“, obwohl er früher als rechtsextrem bezeichnet wurde. Seine „Avengers“-Kollegen Scarlett Johannsson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Paul Bettany, Don Cheadle und Danai Gurira unterstützten Harris in einem viralen Video mit dem Thema „Avengers“. Der „Guardians Of The Galaxy“-Star veröffentlichte einen offenen Brief, in dem er erklärte, er versuche, „die Wahl mit den Augen der Amerikaner auf beiden Seiten zu sehen“. Pratts Schwiegervater, der ehemalige republikanische Politiker Arnold Schwarzenegger, und seine Schwiegermutter Maria Shriver unterstützten beide Harris, was viele überraschte. Aufgrund seines christlichen Glaubens und seines Engagements für das Militär vermuteten viele, dass Pratt den Republikanern zugeneigt sei. In seinem Brief, der in Shrivers Sonntagszeitung veröffentlicht wurde, forderte der „Jurassic World“-Star die Menschen auf, sich als „Landsleute“ zusammenzuschließen, unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. „Es ist OK, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um seine Wunden zu lecken, wenn man verliert... Heul dich ruhig vor dem Spiegel aus. Aber wenn wir durch eine Niederlage zu sehr gelähmt oder durch einen Sieg zu sehr aufgeblasen werden, kann uns die Treue zu unserem 'Team' blind für die Tatsache machen, dass wir Landsleute sind“, sagte Pratt. Der 45-Jährige erklärte, er habe die Stellungnahme geschrieben, weil ein Teil der wahlberechtigten Bevölkerung nach dem Wahlergebnis „unglaublich enttäuscht“ sein werde. Viele Fans haben Pratts Neutralität kritisiert. Ein X-Nutzer wies auf die Bedeutung der Wahl hin und nannte sie die „kritischste Wahl [ihres] Lebens“.