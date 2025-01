Carrie Underwood hat sich zu ihrer Entscheidung geäußert, bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump aufzutreten. In einem Statement erklärte der Country-Star, warum sie sich entschieden hat, bei der bevorstehenden Zeremonie aufzutreten. „Ich liebe unser Land und fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, bei der Amtseinführung zu singen und ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses zu sein. Ich fühle mich geehrt, dass ich dem Ruf gefolgt bin, in einer Zeit, in der wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen und in die Zukunft blicken müssen“, so Underwood in einer Erklärung. Die 'Before He Cheats'-Musikerin hat sich bisher nicht zu ihren politischen Ansichten geäußert und sagte in einem Interview 2019: „Immer mehr Leute versuchen, mich politisch einzuordnen.“ Fans haben spekuliert, dass ihr Track 'Bullet' ein politisches Statement war, mit dem Text „You can blame it on hate or blame it on guns / But mamas ain't supposed to bury their sons.“ The Village People, die Band hinter dem Hit „Y.M.C.A.“, werden ebenfalls bei Trumps Amtseinführung auftreten. Trump hat die Songs „Y.M.C.A.“ und „Macho Man“ der Band während seiner Wahlkampagnen 2020 und 2024 oft gespielt.