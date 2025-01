Am 23. Februar 2025 wird der neue Bundestag gewählt. Wer an dem Tag nicht zum Wahllokal gehen möchte oder kann, sollte sich vorab um Briefwahlunterlagen kümmern, um seine Stimme abzugeben. Was es bei der Briefwahl zu beachten gibt und wie man die Unterlagen beantragt, zeigen wir im Video.