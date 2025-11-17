Bundesministerin Warken steht an der Spitze des Gesundheitsressorts. Umso wichtiger für sie, auf dem Deutschen Krankenhaustag und der MEDICA persönlich vor Ort zu sein. Hier diskutieren Klinikchefs, Pflegekräfte und Politik über nichts weniger als die Zukunft der Krankenhausversorgung in Deutschland. Bundesministerin Nina Warken übernimmt ein System im Dauerstress: überlastetes Personal, Finanzlöcher, Fachkräftemangel.