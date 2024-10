Der Schauspieler Bryan Cranston hat Kamala Harris bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen öffentlich unterstützt. Der „Breaking Bad“-Star sprach bei einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in Phoenix unter dem Motto „Fighting for Reproductive Freedom“. Im Juni 2022 kippte der Oberste Gerichtshof der USA das Urteil Roe v. Wade und bestätigte ein Gesetz aus Mississippi, das die meisten Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verbietet. In seiner Rede sagte Cranston: „Ich bin kein Politiker, ich bin kein Arzt und kein Anwalt, aber ich habe das alles im Fernsehen gespielt“. „Aber ich bin Vater einer Tochter, und es ist mir wichtig für ihr Leben jetzt und für die Zukunft und für die Töchter anderer Väter, dass sie zu Lebzeiten das Grundrecht der Entscheidungsfreiheit haben können“, sagte der Schauspieler. Der 68-Jährige ist der Meinung, dass „niemand außer ihnen darüber entscheiden sollte, was mit ihrem eigenen Körper geschieht“. Der „Malcolm In The Middle“-Star schloss seine Rede mit der Aussage, dass er „Vizepräsident Harris und Gouverneur Walz voller Enthusiasmus unterstützt.“ Cranston ist einer von mehreren Prominenten, die Harris unterstützt haben, darunter Billie Eilish, Taylor Swift, Stevie Wonder und Bruce Springsteen.