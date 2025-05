Bruce Springsteen eröffnete seine Europa-Tournee 2025 „Land of Hope and Dreams“ im Co-op Live in Manchester mit einer feurigen Rede, in der er Donald Trump verurteilte. Als er die Bühne betrat, erklärte er die Tournee zu einer Kampfansage an den Autoritarismus und zu einem Aufruf zur Verteidigung der Demokratie. „In meiner Heimat ist das Amerika, das ich liebe, derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“, sagte er dem Publikum. Der Auftritt begann mit „Land of Hope and Dreams“, gefolgt von „Death to My Hometown“, einer harschen Kritik an der Gier von Unternehmen und wirtschaftlichem Betrug. Springsteen, ein langjähriger Unterstützer der demokratischen Kandidaten, hat aus seiner Verachtung für Trump nie einen Hehl gemacht, aber dies war seine bisher eindringlichste Anprangerung. Im weiteren Verlauf des Programms nahm er „My Hometown“ und „Youngstown“ wieder auf, Lieder, die den wirtschaftlichen Niedergang und die Desillusionierung der Arbeiterklasse zum Thema haben. Die Tournee, die ursprünglich mit seiner „Letter to You“-Ära verbunden war, hat nach Trumps Rückkehr an die Macht eine schärfere politische Wendung genommen.