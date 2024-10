Bruce Springsteen hat seine Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bekundet und seine Abneigung gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Ausdruck gebracht. In einem Video, das auf Instagram gepostet wurde, sagte Springsteen: „Donald Trump ist der gefährlichste Präsidentschaftskandidat in meinem Leben.“ „Seine Verachtung für die Unantastbarkeit unserer Verfassung, die Unantastbarkeit der Demokratie, die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit und die Unantastbarkeit der friedlichen Machtübergabe sollte ihn für das Amt des Präsidenten disqualifizieren“, so der Sänger. Der „Born in the USA“-Sänger fuhr fort: „Vielleicht hat sich dieses große Land seit dem Bürgerkrieg nicht mehr so politisch, geistig und emotional gespalten gefühlt.“ Zum Abschluss seines Videos erklärte Springsteen, dass er seine Stimme Kamala Harris und Tim Walz geben werde. Der 75-jährige Sänger ist ein langjähriger Unterstützer der Demokraten und unterstützte zuvor Barack Obama und Joe Biden.