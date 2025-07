Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong markierte den 4. Juli mit einem „F**k Donald Trump“-Gesang während seines Auftritts bei Rock Werchter in Belgien. Während des Songs „Holiday“ stimmte Armstrong einen Anti-Trump- Gesang an und setzte damit seine langjährige Praxis der politischen Kritik bei Auftritten fort. Er änderte auch den Text von „American Idiot“ und rief während der ikonischen Protesthymne der Band „Ich bin nicht Teil der MAGA-Agenda“. Ursprünglich gegen die Regierung von George Bush gerichtet, ist „American Idiot“ zu einem Instrument geworden, um die „MAGA-Agenda“ und nicht die „Redneck-Agenda“ zu kritisieren. Während des Sets spielte Armstrong kurz eine sanfte, melodische Version der US-Nationalhymne, bevor die Band zu „Wake Me Up When September Ends“ überging. Armstrong kritisierte kürzlich Präsident Trump auf dem Download Festival in Großbritannien, nannte seine Regierung eine „faschistische Regierung“ und sagte den Fans: „Es liegt an uns, zurückzuschlagen“. Außerdem forderte er die Menge auf, in Anspielung auf Trump „fat b*****d“ zu rufen, nur einen Tag vor der Militärparade des Präsidenten in Washington, DC.