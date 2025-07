Billie Eilish hat Israels Umsiedlungspläne für den Gazastreifen in einem Posting auf ihrer Instagram-Story als „entsetzlich“ bezeichnet und ein BBC-Video des Vorschlags geteilt. Der Umsiedlungsplan, über den CNN berichtet, sieht den Bau einer „humanitären Stadt“ in Rafah vor, in der vertriebene Palästinenser untergebracht werden sollen, die sich derzeit im Gebiet Al-Mawasi aufhalten. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, dass die Menschen, die in die Zone einreisen, auf ihre Hamas-Zugehörigkeit überprüft werden und diese nicht verlassen dürfen. Katz wies auch auf langfristige Pläne hin, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens umzusiedeln und in andere Länder auszuwandern. Katz behauptete, dass die Zone von „internationalen Gremien“ verwaltet werden würde, wobei unklar ist, welche Gremien, wenn überhaupt, daran teilnehmen würden. Der israelische Menschenrechtsanwalt Michael Sfard warnte, dass die Umsiedlung, sollte sie durchgeführt werden, „auf Kriegsverbrechen hinauslaufen könnte“. Eilish hat sich nicht ausführlich zu dem Konflikt geäußert, trug aber bei den Oscars eine rote Waffenstillstandsnadel, eine Geste, die als pro-palästinensisch angesehen wird.