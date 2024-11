Die Ampel-Koalition ist Geschichte: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Mittwochabend die Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an. Die FDP zog daraufhin alle ihre Minister:innen aus dem Dreier-Regierungsbündnis mit den Grünen ab - und beendete somit effektiv die Ampel-Koalition. Der Kanzler erhob schwere Vorwürfe gegenüber Lindner. Zu oft habe dieser „kleinkariert parteipolitisch“ taktiert. „Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen“, so die klare Botschaft des Kanzlers. Er kündigte an, im Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Die Wählerinnen und Wähler können sich somit auf vorgezogene Neuwahlen voraussichtlich im März einstellen.