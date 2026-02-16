Eine YouGov-Umfrage ergab, dass 42% der Amerikaner*innen Bad Bunny gutheißen, verglichen mit 39% für Präsident Donald Trump. An der Umfrage nahmen über 1.700 US-Amerikaner*innen teil. 33% der Befragten bezeichneten sich als Republikanisch, 31% als Demokrat*innen und 28% als Unabhängige. Auf die Frage, wer Amerika besser repräsentiert, lag Bad Bunny mit 42% vor Donald Trump mit 39%. 20% der Befragten waren unentschlossen. 44% der Befragten befürworteten Bad Bunny als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow, während 35% die Wahl der NFL ablehnten. Von allen Befragten gaben 30% an, die Halbzeitshow „gut“gefunden zu haben, 8% „schlecht“, 8% waren unentschlossen und die restlichen 53% schalteten nicht ein. Unter denjenigen, die die Halbzeitshow gesehen hatten, befürworteten 31% Bad Bunnys Auftritt auf Spanisch, während nur 11% diese Entscheidung ablehnten Die demografische Zusammensetzung der Befragten war wie folgt: 63% Weiße, 16% Hispanics und 13% SchwarzeBad Bunnys Auftritt erreichte 128,2 Millionen Zuschauende und verfehlte damit nur knapp den Vorjahresrekord von 133,5 Millionen, aufgestellt von Kendrick Lamar.Trotz des Erfolgs der Show kritisierte Trump Bad Bunnys Auftritt auf TruthSocial als „Schlag ins Gesicht der USA“ und „Beleidigung der Größe Amerikas“.