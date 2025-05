Amal Clooney könnte unter Präsident Donald Trump mit einem Einreiseverbot in die USA belegt werden, da sie Berichten zufolge einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagen haben könnte. Clooney ist eine britische Menschenrechtsanwältin und die Ehefrau des Schauspielers George Clooney. Sie gehörte einem Gremium an, das dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, riet, Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant wegen angeblicher Kriegsverbrechen in Gaza anzuklagen. Das britische Außenministerium hat die an dem Fall beteiligten Anwälte, darunter Baroness Helena Kennedy und Lord Justice Adrian Fulford, gewarnt, dass ihnen die Einreise in die USA untersagt werden könnte. Im Februar verhängte Trump Sanktionen gegen Khan, verbot ihm und seiner Familie die Einreise in die USA und fror sein Vermögen ein, bezeichnete das Vorgehen des IStGH als „unrechtmäßig“ und drohte anderen Beteiligten Strafen an. Die Empfehlungen des Gremiums waren einstimmig, wobei Clooney feststellte, es gebe „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass die israelische Führung Verbrechen wie Mord, Verfolgung und Hunger begangen habe. Clooney verteidigte ihre Beteiligung und sagte, sie habe aus Verpflichtung gegenüber der Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz der Zivilbevölkerung gehandelt. Es ist unklar, ob Clooney eine Verwarnung erhalten hat. In der Zwischenzeit verurteilte Netanjahu den Haftbefehl als falsche Gleichsetzung zwischen Israel und der Hamas, deren Führer ebenfalls angeklagt wurden. Die Clooneys wohnen derzeit in New York City, besitzen aber auch Häuser in London, Frankreich und Italien. Bislang wurden keine weiteren Sanktionen angekündigt.