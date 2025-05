Am Vorabend seines Abschieds vom Amt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Wahrung der Demokratie aufgerufen. Der am Dienstag anstehende Regierungswechsel sei "Ausdruck demokratischer Normalität", sagte der scheidende Bundeskanzler beim Großen Zapfenstreich, mit dem die Bundeswehr ihm in Berlin die Ehre erwies.