Über 100 Prominente, darunter Ariana Grande und Pedro Pascal, haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie sich gegen Kürzungen bei der Finanzierung der Suizidprävention für LGBTQ+-Jugendliche aussprechen. Der Brief ist eine Reaktion auf den Haushaltsentwurf 2026 der Trump-Administration, der die Finanzierung der 988 Lifeline's LGBTQ+ Youth Specialized Services streichen würde. In dem von The Trevor Project veröffentlichten Brief wird der Kongress aufgefordert, die Mittel für die Unterstützung von LGBTQ+-Jugendlichen in schweren psychischen Krisen zu erhalten. Seit seiner Einführung im Jahr 2022 hat das Programm „fast 1,3 Millionen Krisenkontakte“ bearbeitet und bietet landesweit lebensrettende und identitätsstiftende Unterstützung. Dem Brief zufolge hätte die Streichung des Dienstes „verheerende, lebensbedrohliche Folgen“, und er betont, dass Schweigen keine Option ist. Zahlreiche Prominente haben den offenen Brief unterzeichnet, darunter Sabrina Carpenter, Daniel Radcliffe, Dua Lipa, Sarah Paulson, Troye Sivan und Dwyane Wade. In dem Brief, der das Thema als überparteilich bezeichnet, heißt es: „Kein junger Mensch sollte in seinem dunkelsten Moment ohne Hilfe dastehen.“