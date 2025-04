Bayern investiert weiter in eigenes Sicherheitskonzept: Innenminister Joachim Herrmann hat angekündigt, dass über vier Millionen Euro zusätzlich in Videoüberwachung und Drohnenabwehr fließen. 3,8 Millionen gehen in neue und modernisierte Kameras an Kriminalitätsschwerpunkten, um Straftaten besser aufzuklären und Täter schneller zu fassen.