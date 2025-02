Die AfD hat Berichte über eine möglicherweise unrechtmäßige Großspende an die Partei zurückgewiesen. „Die AfD hält sich streng an die rechtlichen Vorgaben bei der Entgegennahme von Parteispenden und tauscht sich dabei auch eng mit der Bundestagsverwaltung aus“, erklärte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel. Der Großspender, um den es in Berichten des „Spiegel“, des österreichischen „Standard“ und der ZDF-Sendung „frontal“ geht, hat nach Angaben der AfD versichert, dass die Zuwendung aus eigenem Vermögen stammte und „insbesondere nicht im Auftrag von Dritten erfolgte“. Die Herkunft von Parteispenden über Dritte - sogenannte Strohmänner - zu verschleiern, verstößt gegen das Parteiengesetz.