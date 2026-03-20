Laut der Trump-Regierung läuft im Irankrieg alles nach Plan. Man gewinne eindeutig und zu den eigenen Bedingungen. Brennende Öl- und Gasanlagen in Nachbarländern und steigende Energiepreise zeichnen jedoch ein anderes Bild. Nun hat das Pentagon 200 zusätzliche Milliarden für den Einsatz beantragt. Eine gewaltige Summe, die fast ein Viertel der Ausgaben für den jahrzehntelangen Irakkrieg umfasst.