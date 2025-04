Einst als privater Rückzugsort für den württembergischen König Wilhelm I. gebaut, ist die Wilhelma in Stuttgart heute ein öffentlicher Zoo und botanischer Garten. Die offizielle Einweihung fand am 30. September 1846 anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna statt. Seit 1952 ist die Wilhelma offiziell zoologisch-botanischer Garten des Landes Baden-Württemberg. Weitere Informationen zur Entstehung und Entwicklung der Anlage bekommt Ihr in diesem Video.