Vier Kegelrobben wurden am Sonntag in die Nordsee ausgewildert. Die Jungtiere wurden im November und Dezember des vergangenen Jahres vor Helgoland gerettet und gemeinsam mit 26 weiteren Robben in der Seehundaufzuchtstation in Friedrichskoog aufgepäppelt. Ohne menschliche Hilfe hätten die vier damals nicht überlebt – jetzt sind sie fit genug, um sich in freier Wildbahn selbst durchzuschlagen.