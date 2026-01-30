Beim Rinderhandel läuft vieles über Dritte – doch wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn es den Tieren beim Transport schlecht geht? In unserem „Urteil der Woche“ geht es um eine Firma, die Rinder ankauft, weiterverkauft und den Transport dazwischen "nur" organisiert. Doch reicht das schon, um tierschutzrechtlich in der Pflicht zu sein – inklusive behördlicher Erlaubnis? Das Oberverwaltungsgericht NRW liefert dazu eine klare Einordnung mit Folgen für Händler, Käufer und Transporteure.