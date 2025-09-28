Am Sonntag haben zahlreiche Menschen den historischen Umzug zum Cannstatter Volksfest verfolgt. Gleich zu Beginn war es zu einer Störung durch Tierrechtsaktivisten gekommen. Sie hielten in der Marktstraße ein Banner mit ihrer Forderung hoch: "Wasen ohne Tierausbeutung“. Der Umzug ging jedoch zügig weiter. Neben Trachtengruppen und Musikkapellen laufen jedes Jahr auch viele Tiere mit. Darunter Schweine, Ochsen, Pferde und Esel.