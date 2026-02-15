An diesem Sonntag konnten Gottesdienstbesucherinnen und -besucher ihre Vierbeiner mit in die Kirche nehmen. Unter dem Namen „Karneval der Tiere“ hat die Leonhardskirche in Stuttgart eingeladen, über Tierschutz und Schöpfung nachzudenken. Die Freude über diese besondere Einladung war groß. Die wenigen Hundebesitzer, die dort waren, lobten die Aktion. Das Thema Tierschutz und Tierwürde hat in dieser Kirche eine besondere Bedeutung, weil von der Leonhardskirche aus der erste Tierschutzverein Deutschlands gegründet wurde.