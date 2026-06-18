Seit einem Jahr kommen Schüler und Schülerinnen von der Lebenshilfe Hannover zum therapeutischen Reiten auf den Hof von Hannah Sichtermann. Die Pferde Jua und June dürfen gestreichelt und berührt werden, und alle Kinder sitzen einmal mit Unterstützung ihrer Betreuer auf einem der Tiere. Reittherapeutin Hannah Sichtermann erlebt dabei besondere Momente der Begegnung zwischen den Kindern und den Pferden.