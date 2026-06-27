Ein alter Feldstadel, zwei Pferde und eine scheinbar sinnvolle neue Nutzung: Was harmlos klingt, kann im Außenbereich schnell zum Fall für die Baubehörde werden. In unserem „Urteil der Woche“ geht es um die Frage, wann aus landwirtschaftlicher Nutzung eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung wird. Der Fall zeigt, warum Landwirte bei Einstellpferden, Freizeitnutzung und alten Stadeln besonders genau hinschauen sollten.