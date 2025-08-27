Der Australian Shepherd Ludwig bringt immer wieder Katzenbabys auf den Unterharrerhof in Engelsberg. Mal sind sie schon mehrere Wochen alt, mal haben sie die Augen noch geschlossen. Der Rotgetiegerte ist sein neuestes Findelkind. Alle zwei Stunden bekommt er eine Flasche mit Aufzuchtmilch. Genuckelt wird aber an allem, was man ihm vor das Näschen hält. Der Finger von Angela Rose kommt da gerade recht. Ludwig schleckt die mitgebrachten Kätzchen und hütet sie. Josy, die Hündin auf dem Hof, schmust neben dem Sauberschlecken auch gerne mal mit dem Kleinen. Extra Schmuseeinheiten gibt es natürlich auch von Angela Rose. Nach dem Füttern und Spielen geht es in eine abgedunkelte Box zum Schlafen.