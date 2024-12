Große Freude in der Stuttgarter Wilhelma: Erstmals gibt es in Süddeutschland Nachwuchs bei den Koalas. Und das gleich bei beiden Weibchen. Wochen und Monate wurde gerätselt. Nun hat Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin kurz vor Weihnachten das große Geheimnis gelüftet: Gleich beide Koala-Weibchen in der Terra Australis sind Mutter geworden. Der Geburtstermin bei beiden Koala-Babys war Mitte Juni - mit zehn Tagen Unterschied.