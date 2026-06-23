Die Stadt Nürnberg erhöht die Hundesteuer. Ab 2027 beträgt die Abgabe für Hundehalterinnen und Hundehalter für den ersten Hund 144 statt bisher 132 Euro. Mit der ersten Erhöhung der Hundesteuer seit 2005 reagiert die Stadt auf die gestiegenen Kosten in den vergangenen 20 Jahren. Im Vergleich zu anderen Großstädten bleibt die Steuer auf einem ähnlichen Niveau. Rund 17.000 Hunde sind derzeit im Stadtgebiet angemeldet. In diesem Jahr rechnet Nürnberg mit Einnahmen durch die Hundesteuer von rund 2,25 Millionen Euro.