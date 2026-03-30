Eines der freilaufenden Hühner nimmt gerade ein Sandbad neben einem knisternden Lagerfeuer. Unter einem weißblühenden Baum hackt der Sohn der Familie Löffler Holz. Kleine Trampelpfade führen auf dem Ziegenstückle in Reichenbach zu den weitläufigen Tiergehegen: Pure Bauernhofromantik am Ortsrand der kleinen Gemeinde. Was mit privater Tierhaltung begonnen hat, hat sich zu einem kleinen Streichelzoo entwickelt, der als echter Geheimtipp unter Familien gilt. „Geplant war das so nie. Es ist alles zu uns gekommen“, erzählt Inhaber Thomas Löffler, der das Gelände zusammen mit seiner Frau Tina von der Gemeinde gepachtet hat.