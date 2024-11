Traurige Nachrichten aus Eindhoven: Eisbär Wilbär ist tot. Das hat der Zoo Eindhoven an diesem Freitag auf seinem Facebook-Account bekannt gegeben. Das Tier wurde am 10. Dezember 2007 in der Stuttgarter Wilhelma geboren und verbrachte dort seine ersten Jahre, bis er 2009 die Landeshauptstadt verließ und nach Schweden in den Orsapark umgesiedelt wurde.