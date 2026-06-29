Mit modernster Drohnentechnik und dem engagierten Einsatz von Jägerinnen und Jägern werden jedes Jahr zahlreiche Rehkitze vor dem Mäh-Tod bewahrt. Auch im Raum Ingolstadt sind Helferinnen und Helfer in den frühen Morgenstunden unterwegs, um Wiesen vor der Mahd abzusuchen. Mithilfe von Wärmebildkameras an Drohnen können die gut getarnten Jungtiere schnell lokalisiert und anschließend von den Jägern gesichert werden. Die Zusammenarbeit von Landwirten, Drohnenpiloten und Jägerschaft leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zum Erhalt der heimischen Wildtiere.