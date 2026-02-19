Während draußen der Winter klirrt, wächst im Tiergarten Schönbrunn bereits ein tropisches Paradies heran. Nach 20 Jahren wird das Regenwaldhaus komplett neu gedacht und heuer als beeindruckende Erlebniswelt eröffnet – mit einem klaren Ziel: die ökologische Bedeutung des Regenwaldes spürbar zu machen. Zu den tierischen Highlights zählen die vom Aussterben bedrohten Chinesischen Schuppentiere, die in Europa nur in zwei Zoos zu sehen sind. Gleich daneben entsteht eine spektakuläre, über acht Meter hohe Fledermausanlage, in der Tag und Nacht bewusst vertauscht werden. So können Besucherinnen und Besucher die nachtaktiven Blumenfledermäuse im „Mondlicht“ beobachten – beim Schweben, Nektartrinken und Bestäuben, wie im echten Regenwald. Der Rohbau lässt die Dimensionen bereits erahnen, und die Tiere stehen quasi in den Startlöchern für ihren Umzug. Blumenfledermäuse sind winzig, aber wahre Bestäubungsprofis: Bis zu 1.000 Blüten besuchen sie pro Nacht. Mit einer Spende kann jede und jeder zum neuen Zuhause der Tiere beitragen. Ab 100 Euro wird der eigene Name für fünf Jahre an der Außenmauer des Regenwaldhauses verewigt – inklusive Urkunde, perfekt auch als Geschenk. Alle Infos: (zoovienna.at in Bing)