Mehr als jeder Dritte junge Mensch in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Im Rettungsdienst, in Kirche oder Kultur, oder im Sportverein, die Auswahl an Tätigkeiten ist breit gefächert. In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen jeden Mittwoch eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Region vor. Heute stehen dabei die Vierbeiner im Vordergrund.