Der Deutsche Schäferhund wird immer unbeliebter, eine andere Hunderasse ist gerade bei vielen Deutschen beliebt. Warum das so ist, verraten wir in diesem Video. Über 100.000 Deutsche reisen Jahr für Jahr nach Namibia. Bislang war dies für deutsche Urlauberinnen und Urlauber relativ einfach, denn in dem südwestafrikanischen Land war für kürzere Aufenthalte kein Visum notwendig. Doch dies ändert sich zum 1. März, wie das Auswärtige Amt in seinen aktuellen Reisehinweisen schreibt. Dann brauchen Reisende auch für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen im Jahr ein Visum. Dieses kann entweder online oder bei der namibischen Behörde in Berlin beantragt werden. Zum geplanten Visum bei Einreise gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Laut der Website des namibischen Innenministeriums soll das "Visa on Arrival" bald eingeführt werden, sodass Reisende es direkt bei der Ankunft am Flughafen beantragen und bezahlen können. Derzeit stehen jedoch nur die beiden anderen Optionen zur Verfügung. Das online beantragte Visum kostet 600 namibische Dollar, was etwa 30 Euro entspricht. Wer das Visum für die einmalige Einreise bei der Botschaft vor Ort beantragt, muss mit 80 Euro deutlich mehr bezahlen. Namibia ist für seine atemberaubenden Landschaften, die vielfältige Tierwelt und seine einzigartige Kultur bekannt. Für viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ist es eine beliebte Destination – auch wegen der historischen Verbindungen zu Deutschland, da das Land eine ehemalige deutsche Kolonie ist.