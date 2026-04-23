Jetzt ist sie fertig: die neue Delfinlagune im Tiergarten Nürnberg. Bereits 2011 erstmals eröffnet, wurde die Anlage seit 2022 umfassend saniert. Mehr als sieben Millionen Liter Wasser fassen die insgesamt sechs Becken. Seit der Wiedereröffnung Ende März finden dort auch wieder Veranstaltungen und Vorführungen für die Besuchenden statt. Doch die neue Delfinlagune bleibt umstritten. Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert die Haltung grundsätzlich: Aktuelle Videoaufnahmen sollen zeigen, dass einige Tiere auffälliges Verhalten entwickeln – und fordert deshalb ein Ende der Delfinhaltung. Der Tiergarten verweist auf Forschung und Artenschutz, und auch die Kuratorin hält dagegen.