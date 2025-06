Arnika ist das Mittel der Wahl bei allen akuten Verletzungen beim Pferd... So auch die Info aus dem Studiengang des Pferdehomöopathen in der Horse Move Academy. Susanne Klemmann gibt einen Einblick in die homöopathischen Arzneimittel und spricht heute speziell über Arnika. Hier einige Grundfakten über die wertvolle Pflanze.