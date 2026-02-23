Die Tage werden länger, die Temperaturen werden langsam milder. Deshalb wachen viele heimische Amphibien aus ihrer Winterstarre auf. In den kommenden Wochen beginnen die Tiere zu ihren Laichplätzen an den heimischen Gewässern zu wandern. Um die Population der Tiere zu schützen, ruft der Landesverband für Vogel- und Naturschutz in Bayern die Bevölkerung dazu auf, sich am Schutz der Tiere zu beteiligen. Vor allem Gras- und Springfrösche, aber auch Bergmolche würden in den kommenden Wochen mit ihrer Laichwanderung beginnen. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kann es außerdem zu einer verstärkten Wanderung von Erdkröten zu ihren Teichen kommen. Diese seien vor allem durch Autos besonders bedroht, so der Verband.