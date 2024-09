Katzen sind sehr beliebte Haustiere in Deutschland. Wer eine Katze Zuhause hat, dem ist nie langweilig. Die kleinen Löwen stellen das Leben ganz schön auf den Kopf. Ob britisch Kurzhaar oder Maine-Coon. Am 8. August ist Internationaler Tag der Katze und den wollen wir mit diesem Video gebühren Feiern. Das haben die Samtpfoten verdient. Funfacts über Stubentiger, dir wir so lieben, werden immer gerne gehört. Julius Caesar und Napoleon Bonaparte sollen zum Beispiel eine Katzenphobie gehabt haben. Katzenurin leuchtet in Schwarzlicht und die älteste Katze der Welt "Creme Puff" ist 38 Jahre alt geworden. Ein Kater oder ein Kätzchen bereichern das Leben.