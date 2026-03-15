Wenn das Heim von Kinderbuchautor Philipp Markham zum Epizentrum des Chaos wird! Verwechselungen, amouröse Abenteuer und chaotische Begegnungen – ein Abend voller britischem Humor, der Sie zum Lachen bringt. Erleben Sie ein brillantes Ensemble unter der Regie von Clemens Grohr, das mit Timing wie am Schweizer Uhrwerk und Pointen wie aus dem Humorlehrbuch brillante Unterhaltung bietet. Ideal, um dem Alltag zu entfliehen – kein Fernreise nötig, ein Theaterbesuch genügt! Dieses turbulente Boulevardstück von Ray Cooney und John Chapman ist eine schauspielerische Meisterleistung. Das Ensemble, bestehend aus Barbara Aigner, Ursula Fitsch, Konrad Grossinger, Nikolas Herrmann, Alexander und Andreas Neflatschil, Martina Spitzenberger, Lisa Ulbing und Magdalena Weinstab, bringt jede Szene mit sichtbarer Freude zum Funkeln. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Lacher und bester Unterhaltung. #Boulevardkomödie #BritischerHumor #Verwechslungskomödie #TheaterWien