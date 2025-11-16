Wenn Regen und Wolken das Wochenende grau machen, wissen die Wichtel genau, was zu tun ist. Sie kommen heimlich aus allen Ecken: einer bringt Glitzerstaub, der die Couch in funkelnde Lichtpunkte taucht, ein anderer hängt kleine bunte Zettel mit positiven Botschaften an den Spiegel. Ein dritter summt leise Lieder, die selbst die dicksten Wolken ein bisschen auflockern. Dann ziehen sie dich mit winzigen Händen auf die Fensterbank, zeigen dir die Welt draußen – selbst Regentropfen können tanzen, wenn man genau hinsieht. Am Ende ist das Grau nicht verschwunden, aber es fühlt sich leichter an. Denn Wichtel wissen: Farbe beginnt im Herzen.