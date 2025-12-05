Wurzi der Wichtel streifte durch den stillen Wald und entdeckte eine versteckte Tür zu einem künstlichen Weihnachtendorf. Hinter Glashäusern funkelten magische, bunte Lichter: Rot wie Glut, Blau wie Eis, Grün wie Tannennadeln, Gelb wie Sternenlicht und Silber wie Schnee. Als Wurzi sie berührte, spürte er warme Wärme in den Händen. Eine winzige Stimme aus dem Dorf flüsterte: „Lichter brauchen Geschichten, damit sie leuchten.“ Also erzählte Wurzi vom mutigen Eichhörnchen, vom Regenbogen über gefrorenen Teichen und von einer Brücke aus Schnee. Je mehr er erzählte, desto heller leuchteten die Lichter. Zum Abschluss legte Wurzi eine Nachricht in die Dorfkiste: „Jedes Mal, wenn ihr eine Geschichte hört, lasst euer Licht heller scheinen.“ Und das künstliche Weihnachtendorf leuchtete fortan jeden Abend, als würde es von selbst erzählen.