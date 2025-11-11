Der Wald lag still, als der Wichtel Lio aus dem Moos kroch. Heute war Halloween, doch Lio fühlte sich nicht nach Süßigkeiten oder Taschenlampen. Er folgte dem leisen Wispern des Windes, das wie ein Gedicht klang. Unter einer Eiche entdeckte er eine Tür aus Rinde, ein leises Glühen darin. Dahinter roch es nach Tannennadeln, Zimt und Geheimnissen. Elda die Eule stand dort und nickte freundlich. „Halloween?“ fragte Lio. „Nicht wirklich zum Feiern“, antwortete Elda. „Sondern zum Hinhören. Die Nacht hat Geschichten, die man nur hört, wenn man still wird.“ Lio setzte sich auf einen moosigen Stein, lauschte dem Rascheln der Blätter und dem entfernten Hufklopfen eines Rehs. Aus der Tür quollen winzige Lichtpunkte wie Glühwürmchen. Kleine Schattenfiguren tanzten kurz auf dem Waldboden und flüsterten Mut- und Wärmegeschichten. Lio hörte zu, wie eine Geschichte von Freundschaft in einer kalten Nacht begann und von einem Mut, der nicht laut, sondern warm ist. Als die Kugel in der Hand der Eule sein Spiegelbild zeigte, erkannte Lio, dass Halloween ihm nur den Rahmen gab, die Nacht in Ruhe zu spüren. Er verabschiedete sich mit einer leisen Verbeugung und trat hinaus ins Dunkel, doch das Licht blieb in seinem Herzen. „Mut zählt jederzeit“, flüsterte Elda, und der Wald antwortete mit einem leisen Rauschen. Lio kehrte heim, nicht mit Süßem, sondern mit einem warmen Gefühl – bereit, der Nacht wieder zuzuhören, wann immer sie ihn rief.