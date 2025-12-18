Auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover (Niedersachsen) gibt es eine Kinder-Weihnachtsbäckerei. Die kleine Weihnachtsbäckerei wird von einem externen Dienstleister für die Stadt Hannover betrieben. Einen Monat vor Weihnachten geht dort die Plätzchen-Produktion los, also mit dem Start des Weihnachtsmarktes. Bis zu zehn Kinder können hier gleichzeitig Plätzchen backen und natürlich auch verzehren.