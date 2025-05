New Yorker Homosexuelle wehrten sich am 28. Juni 1969 gegen Polizeischikane, später entstand daraus der Christopher Street Day (CSD). Es ist der Feiertag für alle Menschen der LGBTQ+ Community, also Menschen, die queer, lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell oder intersexuell sind oder sich in einer anderen Form nicht dem klassischen Geschlechter-Modell zuordnen. Queere Menschen müssen immer noch viel um ihre Rechte kämpfen, das tun sie besonders im Pride Month im Juni und vor allem am CSD. Ein Überblick.