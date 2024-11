Was ist da denn drin? Der Stuttgarter Flughafen ist 100 Jahre alt geworden, deshalb gabs am Sonntag eine große Auktion: 100 verlorengegangene Koffer sind unter den Hammer gekommen. 1600 Interessierte waren vor Ort - und wir für Euch auch. Was die Käufer:innen in ihren Koffern gefunden und wie viel sie dafür gezahlt haben, erfahrt Ihr im Artikel auf unserer Webseite. Musik: artlist.io / The Circus Is in Town! - Russo