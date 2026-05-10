Tanzlehrer werden, ohne vorher Tanzen zu können? Das geht, wenn der Wille stimmt, wie Richard Hinsberger bewiesen hat. Der 33-Jährige ist seit einigen Jahren sein eigener Chef und übernahm eine alteingesessene Tanzschule. Warum dort Jogginghosenverbot herrscht, man mit Let’s Dance-Tänzer Massimo Sinató immer schön tanzt und ob Tanzen in der heutigen Zeit überhaupt noch im Trend ist, darüber sprach er im SZ-Podcast Saartalk - #NextGen.