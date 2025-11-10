Vier außergewöhnliche Frauen, vier bewegende Geschichten: Ob Waldkindergarten, alte Nutztierrassen, Ochsentraining oder der Weg zurück nach einem Schicksalsschlag – sie alle zeigen, was es bedeutet, mit Leidenschaft, Mut und Herz am Land zu leben und zu wirken. Der Trailer bringt ihre Reportagen zusammen und zeigt, wie unterschiedlich, aber kraftvoll weibliche Lebenswege in der Landwirtschaft sein können. Ein filmischer Einblick in Projekte voller Idealismus, Zusammenhalt und Liebe zur Natur – und ein Plädoyer für die Stärke und Vielfalt der Frauen auf dem Land.