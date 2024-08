Es sind Ferien im Norden. Wer nicht in den Urlaub fährt oder die Zeit davor oder danach noch überbrücken muss, findet bei uns Anregungen. In diesem Teil unserer Serie geht es ins I-Punkt Skateland in der Hamburger Spaldingstraße. SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter hat die Inline-Skates geschnürt und an einem der Kurse teilgenommen.