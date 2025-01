Minigolf spielt man in der Regel im Freien. Doch wenn das norddeutsche Schmuddelwetter mal nicht mitmacht, ist Indoor-Minigolf eine gute Alternative. Solche Anlagen gibt es inzwischen in vielen Städten. In Kiel kann man in einer von sechs Themenwelten wie Urwald, Universum oder Unterwasser einlochen. Jeder Raum hat passende Sounds und individuell gestaltete Graffitis. Schwarzlicht und 3D-Brillen sorgen für die besondere Illusion.